Вибори під час війни: Зеленський пояснив, чому це може бути фатальним для України

Україна переживає складні часи, адже на долю країни випало одразу два серйозні виклики — спочатку пандемія COVID-19, а потім повномасштабна війна з Росією.

Про це розповів президент Україні Володимир Зеленській під час Мюнхенської конференції.

"Я фокусуюся зараз на виживання нашої країни. Я роблю все, що можу. Я завжди так робив. Починаючи з різних діалогів, як я вже вам зазначив. А половина мого президентського терміну був ковід, половина президентського терміну війна з Путіним, проти Путіна", - сказав він.

За його словами, проведення виборів під час війни є небезпечним, оскільки це може призвести до втрати контролю над ситуацією.

"Так і це є дуже важливим насправді. Я готовий говорити про вибори, якщо ви хочете. Українці не хочуть, абсолютно не хочуть вибори, тому що вони бояться. Ми втратимо правовий режим виянного стану. Якщо буде вибор, солдати поверні все додому і Путіну купує всю нашу територію", - розповів президент.

За його словами, нинішня ситуація вимагає абсолютної згуртованості суспільства. Україна веде боротьбу за своє існування, і ключовим є порятунок людей, територій та незалежності. Будь-які внутрішні розбіжності можуть лише послабити країну. Ті, хто не підтримує спільну боротьбу, можуть обрати для себе інший шлях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Верховна Рада ухвалить дату наступних виборів, щойно буде скасовано воєнний стан.

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