Вибори під час воєнного стану: у Раді назвали, за ким остаточне рішення

Веніславський повідомив, що у юристів є різне бачення можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Під час дії воєнного стану в Україні Конституція опосередковано не дозволяє проводити вибори до Верховної Ради, але тільки Конституційний суд може остаточно вирішувати, чи можливе проведення виборів у таких умовах.

Про це розповів представник президента в парламенті, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє "УНІАН".

Веніславський пояснив, що підготовку і проведення виборів до Верховної Ради здійснює Центральна виборча комісія. Саме ЦВК, відповідно до Конституції і закону про вибори, має визначати, коли оголошувати початок виборчого процесу. Згідно зі статтею 83 Конституції, у разі закінчення терміну повноважень парламенту під час воєнного стану його повноваження тривають до дня першого засідання першої сесії Верховної Рада, обраної після скасування воєнного стану.

Нардеп розповів, що у юристів є різне бачення можливості проведення виборів під час воєнного стану. Веніславський наголосив – щодо тлумачення Конституції має бути висновок Конституційного суду.

"Тому прямої заборони немає. Хтось говорить, що можна під час воєнного стану проводити вибори. А я вважаю, що опосередковано Конституція не дозволяє проводити такі вибори. Але остаточне рішення може ухвалити Конституційний суд, якщо є різні толкування юристів", – розповів представник президента.

На його думку, немає доцільності проведення виборів до Ради під час війни, адже неможливо гарантувати безпеку учасників виборчого процесу.

Веніславський також повідомив, що у фракції "Слуга народу" питання про підготування до парламентських виборів не обговорювалось.

"Абсолютно не обговорювалось питання, що треба готуватися до виборів. На жодному рівні", – сказав він.

Чи можливі вибори в Україні під час війни

У середині червня спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що вибори під час воєнного стану в Україні неможливі. "Це могло б призвести до розриву держави, на який очікує наш ворог", – зазначив тоді нардеп. На його думку, "найбільш правильне і мудре рішення – провести вибори одразу після завершення воєнного стану".

Того ж місяця президент Володимир Зеленський сказав, що вибори в Україні 2024 року можуть відбутися у разі перемоги у війні.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив про своє нерозуміння того, "в який спосіб під час війни взагалі можна проводити вибори". Він також зауважив, що поки триває війна, люди "в пікселі та окопах" не зможуть проголосувати.

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