Вибори президента США: у більшості американських штатів закінчилося голосування

Триває підрахунок голосів.
У Сполучених Штатах закрилися виборчі дільниці в багатьох штатах на сході країни.
Про це пише Укрінформ.
Голосування завершилося в Алабамі, Коннектикуті, Делавері, окрузі Колумбія, де розташована столиця Вашингтон, Флориді, Іллінойсі, Мен, Мериленді, Массачусетсі, Міссісіпі, Міссурі, Нью-Гемпширі, Нью-Джерсі, Оклахомі, Пенсильванії, Род-Айленді, Теннессі.
О 19:30 закрилися дільниці в Північній Кароліні, Огайо та Західній Вірджинії.
У Нью-Йорку голосування триває до 21:00.
За інформацією від CNN, очікується, що кандидат від республіканців Дональд Трамп переможе, зокрема, у Флориді, Оклахомі, Міссурі, Теннессі, Алабамі, Гарріс – у Массачусетсі, окрузі Колумбія, Мериленді.
Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.
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