Вибори президента США: у більшості американських штатів закінчилося голосування

У Сполучених Штатах закрилися виборчі дільниці в багатьох штатах на сході країни.

Про це пише Укрінформ.

Голосування завершилося в Алабамі, Коннектикуті, Делавері, окрузі Колумбія, де розташована столиця Вашингтон, Флориді, Іллінойсі, Мен, Мериленді, Массачусетсі, Міссісіпі, Міссурі, Нью-Гемпширі, Нью-Джерсі, Оклахомі, Пенсильванії, Род-Айленді, Теннессі.

О 19:30 закрилися дільниці в Північній Кароліні, Огайо та Західній Вірджинії.

У Нью-Йорку голосування триває до 21:00.

За інформацією від CNN, очікується, що кандидат від республіканців Дональд Трамп переможе, зокрема, у Флориді, Оклахомі, Міссурі, Теннессі, Алабамі, Гарріс – у Массачусетсі, окрузі Колумбія, Мериленді.

Також читайте Штаб Трампа не допустив кількох журналістів до висвітлення вечірки після виборів - ЗМІ

Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.