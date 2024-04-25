"Вибори Путіна" – недемократичні і нелегітимні: резолюція Європарламенту

Там закликали держави-члени Євросоюзу не визнавати легітимними результати президентських "виборів" у Росії.

Європарламент 25 квітня ухвалив резолюцію "Про недемократичні президентські вибори в Росії та їхнє нелегітимне поширення на окуповані території".

Про це повідомляє Укрінформ.

Європарламент закликав держави-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати "виборів" президента в у Росії легітимними.

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"Оскільки вони були проведені на незаконно окупованих територіях України і навіть всередині Росії не були ні вільними, ні справедливими, не відповідали основним міжнародним виборчим стандартам, а отже, не мали демократичної легітимності", – йдеться в тексті резолюції.

В документі зазначається, що "вибори" в РФ відбувалися в атмосфері страху та репресій, а також у контексті незаконної, неспровокованої та невиправданої війни проти України.

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"Закликаємо обмежити відносини з Путіним питаннями, необхідними для регіонального миру, а також гуманітарними та правозахисними цілями, наприклад обміном ув'язнених, поверненням депортованих дітей до України або закликом до звільнення політичних в'язнів", – вказано в резолюції.

Автори документа також назвали явним порушенням українського суверенітету та виразним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН проведення "виборів" на окупованих Росією територіях України.

Нагадаємо, 18 березня високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС не визнає і ніколи не визнає ні проведення "виборів" президента Росії на окупованих територіях України, ні їхні результати.

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