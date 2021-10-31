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Вибори мера Харкова: екзитполи назвали лідера

Вибори мера Харкова: екзитполи назвали лідера

За попередніми підрахунками, лідером перегонів став Ігор Терехов.

У Харкові у неділю, 31 жовтня, відбулися позачергові вибори міського голови.

На виборах мера три соціологічні служби проводили опитування виборців.

Так, за даними "Консорціум Нью Імідж Маркетинг Груп" і "Х'юмен Ресерч" на замовлення Комітету виборців України лідером перегонів став Ігор Терехов.

Опитування проводили на 70 дільницях, відсоток відмов - 30%.

Зокрема, за даними екзитполу, голоси виборців розподілилися наступним чином: 

  • Ігор Терехов - 53,8%.
  • Михайло Добкін - 24,5%.
  • Олександр Скорик - 6,7%.
  • Костянтин Немічов - 5,3%.
  • Аліна Мустафаєва - 3,4%.
  • Володимир Плетньов - 3,3%.
  • Денис Ярославський -1,5%.

Водночас, згідно з даними центру "Соціальний моніторинг" у першому турі результати виглядають так:

  • Ігор Терехов – 51,9%.
  • Михайло Добкін – 27,6%.
  • Олександр Скорик – 6%.
  • Костянтин Немічов – 5,1%.
  • Аліна Мустафаєва  – 3%.
  • Володимир Плетньов – 2,5%.
  • Денис Ярославський  – 1,4%.

У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. Другий тур в такому разі не проводиться.

Нагадаємо, дільниці Харкова відкрилися 31 жовтня о 8:00, а закрилися о 20:00. Харків'яни обирали серед 10 кандидатів.

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