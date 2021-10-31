Вибори мера Харкова: екзитполи назвали лідера

За попередніми підрахунками, лідером перегонів став Ігор Терехов.

У Харкові у неділю, 31 жовтня, відбулися позачергові вибори міського голови.

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На виборах мера три соціологічні служби проводили опитування виборців.

Так, за даними "Консорціум Нью Імідж Маркетинг Груп" і "Х'юмен Ресерч" на замовлення Комітету виборців України лідером перегонів став Ігор Терехов.

Опитування проводили на 70 дільницях, відсоток відмов - 30%.

Зокрема, за даними екзитполу, голоси виборців розподілилися наступним чином:

Ігор Терехов - 53,8%.

Михайло Добкін - 24,5%.

Олександр Скорик - 6,7%.

Костянтин Немічов - 5,3%.

Аліна Мустафаєва - 3,4%.

Володимир Плетньов - 3,3%.

Денис Ярославський -1,5%.

Водночас, згідно з даними центру "Соціальний моніторинг" у першому турі результати виглядають так:

Ігор Терехов – 51,9%.

Михайло Добкін – 27,6%.

Олександр Скорик – 6%.

Костянтин Немічов – 5,1%.

Аліна Мустафаєва – 3%.

Володимир Плетньов – 2,5%.

Денис Ярославський – 1,4%.

У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. Другий тур в такому разі не проводиться.

Нагадаємо, дільниці Харкова відкрилися 31 жовтня о 8:00, а закрилися о 20:00. Харків'яни обирали серед 10 кандидатів.

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