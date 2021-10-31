Вибори мера Харкова: екзитполи назвали лідера

За попередніми підрахунками, лідером перегонів став Ігор Терехов.
У Харкові у неділю, 31 жовтня, відбулися позачергові вибори міського голови.
На виборах мера три соціологічні служби проводили опитування виборців.
Так, за даними "Консорціум Нью Імідж Маркетинг Груп" і "Х'юмен Ресерч" на замовлення Комітету виборців України лідером перегонів став Ігор Терехов.
Опитування проводили на 70 дільницях, відсоток відмов - 30%.
Зокрема, за даними екзитполу, голоси виборців розподілилися наступним чином:
- Ігор Терехов - 53,8%.
- Михайло Добкін - 24,5%.
- Олександр Скорик - 6,7%.
- Костянтин Немічов - 5,3%.
- Аліна Мустафаєва - 3,4%.
- Володимир Плетньов - 3,3%.
- Денис Ярославський -1,5%.
Водночас, згідно з даними центру "Соціальний моніторинг" у першому турі результати виглядають так:
- Ігор Терехов – 51,9%.
- Михайло Добкін – 27,6%.
- Олександр Скорик – 6%.
- Костянтин Немічов – 5,1%.
- Аліна Мустафаєва – 3%.
- Володимир Плетньов – 2,5%.
- Денис Ярославський – 1,4%.
У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. Другий тур в такому разі не проводиться.
Нагадаємо, дільниці Харкова відкрилися 31 жовтня о 8:00, а закрилися о 20:00. Харків'яни обирали серед 10 кандидатів.