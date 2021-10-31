Вибори мера Харкова: всі подробиці та хто перемагає за даними екзитполів

Вибори мера Харкова: всі подробиці та хто перемагає за даними екзитполів

Харків'яни обирали серед 10 кандидатів, більшість голосів отримав Ігор Терехов.

У Харкові в неділю, 31 жовтня, відбулися позачергові вибори міського голови. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00. Проголосувати можна було до 20:00, після чого виборчі комісії одразу розпочали підрахунок бюлетенів.

Для голосування на місцевих виборах потрібен був лише паспорт громадянина України, ковід-сертифікати чи ПЛР-тести не перевіряли.

Харків'яни обирали серед 10 кандидатів

За місце очільника Харкова боролися одразу 10 кандидатів:

Величков Віктор Миколайович – пенсіонер з Лозової, самовисуванець;

Добкін Михайло Маркович – радник громадської організації "Наш Дім Харків", самовисуванець;

Маринін Дмитро Олексійович – аспірант Національної академії держуправління при президенті України, самовисуванець;

Мустафаєва Аліна Ельманівна – директор товариства "Екокар", самовисуванка;

Немічев Костянтин Віталійович – голова харківського відділення "Національного корпусу", самовисуванець;

Плетньов Володимир Васильович – адвокат, від "Партії Шарія";

Ряполов Сергій Анатолійович – тимчасово безробітний, самовисуванець;

Скорик Олександр Олексійович – генеральний директор компанії "МК М'ясний", від партії "Європейська солідарність";

Терехов Ігор Олександрович – секретар міськради, від партії "Блок Кернеса – успішний Харків";

Ярославський Денис Ігорьович – юрист ТОВ "Харківський проєктний інститут", самовисуванець.

Суспільне

Дані екзитполів: перемагає Ігор Терехов

Після закриття виборчих дільниць в Харкові оголошені результати екзит-пола, який був проведений спільними зусиллями компаній "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" та Харківською соціологічною мережею на замовлення Комітету виборців України.

За даними екзит-полу, на виборах мера Харкова впевнено перемагає Ігор Терехов – за нього проголосували 53,8% харків’ян.

За Михайла Добкіна віддали голос 24,5% виборців.

Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%.

Метод опитування – імітація голосування, тобто, анонімне заповнення анкет респондентами. Після заповнення респонденти самостійно клали анкету в скриньку, яка імітувала урну для голосування.

Кількість опитаних – 7490. Інші кандидати набрали менше 1% голосів виборців.

Згідно з даними центру "Соціальний моніторинг" у першому турі результати виглядають так:

Ігор Терехов – 51,9%.

Михайло Добкін – 27,6%.

Олександр Скорик – 6%.

Костянтин Немічов – 5,1%.

Аліна Мустафаєва – 3%.

Володимир Плетньов – 2,5%.

Денис Ярославський – 1,4%.

У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. Другий тур в такому разі не проводиться.

УНІАН

Що відомо про Ігоря Терехова

Ігор Терехов народився у Харкові 14 січня 1967 року. Після школи вступив до Харківського інженерно-будівельного інституту, який закінчив у 1990 році, отримавши спеціальність Промислове та цивільне будівництво. Потім Терехов залишився у виші на посаді стажиста-дослідника, писав кандидатську дисертацію, але не захистився.

У 2006 році він отримав кваліфікацію магістра державного управління у Харківському регіональному інституті держуправління Академії держуправління при президентові України.

У 2007 році Терехов отримав звання заслуженого економіста України і науковий ступінь кандидата наук

У березні 2007 року він став заступником голови Харківської облдержадміністрації. Тоді регіоном керував Арсен Аваков. Коли Авакова змінив Добкін, Терехов повернувся до міськради.

Від квітня 2010 року він обіймав посаду заступника міського голови, а з вересня 2015 року став першим заступником мера.

25 вересня "Успішний Харків” висунув Терехова кандидатом у мери Харкова.

На виборах мера Харкова зафіксовано понад 30 порушень

На позачергових виборах мера Харкова було зафіксовано понад 30 порушень законодавства. Так, 31 жовтня до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що на виборчій дільниці по проспекту Людвіга Свободи виявив у списках жінку, яка раніше мешкала за його адресою, але виїхала за закордон.

Ще п’ятеро осіб заявили про неможливість проголосувати на виборчих дільницях. Заявники, як кажуть, надають документи в мобільному застосунку, але їм не дають бюлетень та відмовляють у наданні можливості проголосувати.

На виборчій дільниці в Основ’янському районі невідомий порвав бюлетень та кинув його в урну.

Суспільне

Крім того, під час позачергових виборах мера Харкова глава ДВК зупинила процедуру голосування на дільниці № 631261, про це інформує Рух "Чесно".

Так, один з виборців подав заяву і вимагав, щоб йому видали бюлетень на підставі паспорту в застосунку "Дія". Голова ДВК вирішила тимчасово припинити роботу дільницю, щоб порадитися з колегами.

"Голова дільниці сказала, щоб закрили двері, поки вивчать заяву і комісія прийме рішення. У приміщенні залишилися члени комісії, кілька виборців і спостерігачі Руху "Чесно". Тут варто додати, що на дільниці не було журналу для реєстрації спостерігачів, де ми б могли зареєструватися. Зрештою, 11 членів проголосували, що не дозволяють громадянину голосувати без паспорту і дільницю відкрили", — каже лідерка Руху "Чесно" Віта Думанська.

Також під час моніторингу мережі Інтернет поліція виявила інформацію про те, що на виборчій дільниці у Немишлянському районі у кабінці для голосування перебували двоє людей. У ході перевірки було встановлено, що до кабінки увійшла жінка з дитиною.

Ще одне повідомлення стосувалося жінки, яка намагалася отримати виборчий бюлетень на пенсійне посвідчення.

Інформації про події внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції. За цими фактами триває перевірка. Всі обставини встановлюються.

На виборчих дільницях щеплення від COVID-19 зробили 3 тисячі харків’ян

Станом на 14:00 3 тисячі харків’ян зробили щеплення проти коронавірусної інфекції у пунктах вакцинації, які працюють на виборчих дільницях.

Про це 31 жовтня у пресцентрі "Вибори Харківського міського голови 2021" повідомила заступниця міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Вона зазначила, що на виборчих дільницях, розташованих у школах, працювали 40 пунктів вакцинації і один пункт у резерві. В наявності у медичних бригад були вакцини "Coronavac", "Pfizer", "AstraZeneca". Пункти працювали з 9:00 до 18:00.

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