Вибори у США: де проведуть вирішальну ніч підрахунку голосів кандидати у президенти

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп проведуть ніч на середу в очікуванні попередніх результатів виборів кожний ближче до дому, однак у різній атмосфері.

Про це повідомили у вівторок самі кандидати та їхні виборчі кампанії, - про це пише Укрінформ.

Зокрема, Камала Гарріс перебуватиме у своїй альма-матер, в Університеті Говарда у Вашингтоні разом зі студентами, а Дональд Трамп проведе вечір на власному курорті Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Університет Говарда у Вашингтоні, який тривалий час вважався закладом для темношкірих студентів, був першим для Гарріс у багатьох вимірах. Тут у 1986 році вона здобула ступінь бакалавра. Але, що не менш важливо, в цьому закладі Гарріс вперше у своїй кар’єрі балотувалася на виборну посаду – офіційного представника першокурсників.

"Тож повернутися сьогодні ввечері до Університету Говарда, моєї улюбленої альма-матер, та мати можливість прийняти цей день таким, яким він є, для мене це справді все, що потрібно", - сказала вона у вівторок.

Крім того, якщо Гарріс здобуде перемогу на виборах, вона стане першою випускницею Університету Говарда, яка очолить Білий дім.

Тим часом Дональд Трамп проведе ніч після голосувань на власному курорті в Мар-а-Лаго, де він у 2022 році офіційно оголосив про участь у третій президентській кампанії.

У вівторок після відвідування виборчої дільниці для голосування Трамп заявив, що почувається дуже впевнено щодо виборів та назвав нинішню президентську кампанію найкращою з трьох. Водночас він висловив очікування, що сертифікація результатів займе багато часу.

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Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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