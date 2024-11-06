Вибори у США: хто з лідерів країн ЄС першими привітали Трампа

Перші лідери європейських держав вже привітали Дональда Трампа з перемогою на президентських гонках у США.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Франції Еммануель Макрон привітали республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

Відповідні заяви з'явилися на сторінках Орбана та Макрона в Х.

Орбан заявив, що це "найбільше повернення в політичній історії США".

"Вітаємо президента Дональда Трампа з величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу!" – написав угорський прем’єр.

Зазначимо, що Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Трампу у президентській гонці у США, зокрема він заявляв, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться до влади у США.

Макрон також заявив, що готовий працювати з Трампом, але натякнув, що не планує поступатися своїми переконаннями.

"Вітаю, президенте Дональд Трамп. Готові працювати разом, як і чотири роки тому. З твоїми і моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. Для більшого миру та процвітання", - написав Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також вже відреагував на перемогу Дональда Трампа на виборах у США 2024 і заявив, що сподівається на продовження підтримки України у боротьбі проти російського агресора.

Зазначимо, що офіційних результатів президентських перегонів у США ще немає. Однак Трамп вже встиг виступити перед своїми прихильниками з переможною промовою.

ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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