Вибори у США: Трамп випереджає інших республіканців у кандидатському рейтингу – опитування

Дональд Трамп значно випереджає інших кандидатів-республіканців за ключовими показниками популярності як претендент на пост президенти США.

Про свідчить опитування ABC News.

Так, згідно з опитуванням, 72% дорослих, які підтримують Республіканську партію, були б задоволені кандидатурою Дональда Трампа. 61% опитаних був би задоволений Роном Десантісом.

Інші кандидати мають нижчі показники:

Ніккі Гейлі – 48%;

Вівек Рамасвамі – 44%;

Кріс Крісті (який зняв свою кандидатуру в середу) – 23%;

Аса Гатчінсон – 17%.

Результати соціологічного опитування ABC News

Трамп має особливо високий рейтинг серед республіканців і незалежних республіканців за трьома показниками:найкращі "шанси на перемогу в листопаді, є сильним лідером і найкваліфікованішим кандидатом від партії."

"Трамп також випереджає своїх опонентів-республіканців, з меншим відривом, за двома іншими показниками – емпатія і спільні цінності. А сім з 10 республіканців і прихильників Республіканської партії повідомляють, що в цілому позитивно ставляться до Трампа", – кажуть соціологи.

Нагадаємо, виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах Америки.

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