Вибори в "часи пікселя": Данілов розповів, чи дозволять українцям голосувати під час війни

Данілов заявив, що не розуміє, в який спосіб під час війни можна проводити вибори.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану.

Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Зокрема, секретар РНБО зауважив, що під час війни неможливо буде залучити до голосування військових, які перебувають на фронті.

"Те, що стосується виборів – я можу сказати, що не розумію, в якій спосіб під час війни взагалі можна проводити вибори. Майте на увазі, що (є) люди, які перебувають в окопах, на лінії фронту. Як ті, хто думають, що треба проводити вибори, збираються всіх людей залучити. Ви збираєтесь без людей в пікселі провести вибори?

Це треба бути трішечки таким..., вкрай-вкрай до цього треба обережно відноситись", – сказав Данілов.

Він закликав звертати увагу на думку українців і те, що поки триває війна люди "в пікселі та окопах" не зможуть проголосувати.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи будуть вибори в Україні наступного року.

Також спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголошував, що вибори в Україні під час війни і дії воєнного стану неможливі.