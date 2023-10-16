Вибори в Польщі: як зміняться стратегічні відносини Києва та Варшави

Очільник МЗС Кулеба наголосив, що стратегічно Україна і Польща не можуть бути один без одного, і не виживуть поодинці.

Результат парламентських виборів в Польщі, які відбулися вчора, 15 жовтня, не вплинуть на стратегічні стосунки Києва та Варшави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Тому що занадто глибокі ці відносини, занадто багато всього на них зав'язано. І головне: тактично можна думати один про одного все, що завгодно, але стратегічно Україна і Польща не можуть бути один без одного, і не виживуть у цьому жорстокому світі один без одного. Тому стратегічно все буде нормально за будь-якої конфігурації влади у Польщі", – запевнив очільник МЗС.

Про погрози поляків припинити допомогу через зернове питання

За словами Кулеби, у Польщі розмови про припинення військової допомоги Україні через зернову суперечку були зупинені.

"По-перше такі розмови вже не звучать, по-друге у самій Польщі ці розмови були красномовно зупинені. Ті, хто робив такі заяви, їм їхні колеги показали, що вони вже перетнули межу", – зазначив міністр.

Кулеба пояснив, що Україна цінує відносини з Польщею, але має й інших сусідів, з якими розвиває військово-технічне співробітництво, і які багато роблять для допомоги Україні. Наприклад, Румунія.

"Тому всі ці емоції, будемо сподіватися залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилася. Тепер у них буде формування коаліції та нового уряду. Але це вже інша історія", – підсумував голова МЗС.

Раніше політолог Євген Магда пояснив, чи забуде Польща проблему з українським зерном після парламентських виборів.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все найголовніше, що мають знати українці про парламентські вибори в Польщі.

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