"Вибори" в Росії: у США прокоментували майбутнє "голосування"

У Сполучених Штатах Америки вважають, що президентські "вибори" в Російській Федерації не будуть вільними та чесними.

Про це на брифінгу заявив спікер Державного департаменту Метью Міллер.

"Я не думаю, що когось у світі має здивувати те, що ці вибори не будуть вільними та чесними", - наголосив він.

Зазначається, що під час брифінгу журналісти запитали, чи має Держдеп позицію щодо майбутніх "виборів" у росіян з огляду на смерть дисидента Олексія Навального у в'язниці та недопуск до голосування "опозиційного кандидата" Бориса Надєждіна.

До слова, Міллер відмовився коментувати вбивство Навального, який " був близький до звільнення під час обміну полоненими". За його словами, у США вважають, що " Володимир Путін і російський уряд відповідальні за його смерть".

Нагадаємо, раніше помічник держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявляв, що РФ продовжуватиме воювати проти України - допоки не побачить результати президентських виборів у США.

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