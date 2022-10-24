Вибори в США: чи може Путін затягнути війну й почекати на повернення Трампа

Путін сподівається на поразку демократів і повернення республіканців із Трампом, які, на його думку, будуть лояльніші до РФ.

Посол України в Японії Сергій Корсунський пояснив, чи може Путін затягнути війну й почекати на повернення до влади Трампа на виборах 2024 року.

Про це дипломат сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

На його думку, путінський режим спеціально запланував війну проти України на 2022 рік – щоб до 100-річчя від створення СРСР оголосити про його відновлення.

"30 грудня – 100 років від створення СРСР. Ідея обрати саме цей рік була невипадковою. Вони хотіли швидко все захопити, посадити нову владу і за пів року, від лютого, і Конституцію України змінити, і змусити сказати "навеки с Россией". Вони самі змусили себе повірити, що це реально. Чим більше вони говорять, що такої мети не ставили (відновити СРСР – Ред.), тим більше я впевнююся, що саме така мета була", – вважає Корсунський.

Посол звернув увагу, що 2024 року вибори відбудуться майже одночасно у США, Росії та Україні.

"Вони (російська влада. – ред.) собі думають, що буде поразка демократів і до влади прийдуть республіканці і Трамп. Але з іншого боку океану теж дивляться на вибори. Я думаю, що РФ програла стратегічно – 100%. В ідеалі – ми перемагаємо, Росія визнає все, що треба, сплачує репарації, і ми починаємо відбудову, і 2024 року в РФ обирають іншого, демократично обраного президента. Можливо, поки це наївні думки, але стратегічно ситуація може змінитися", – підсумував дипломат.

Путін сподівається на "трампістів"?

Раніше повідомлялося, що внутрішні розбіжності в Республіканській партії щодо того, як довго триватиме надходження допомоги США до України, стали надбанням громадськості перед виборами.

На думку російського політолога Станіслава Бєлковського, Путін хоче, щоб США визнали його на високому рівні, та прагне переговорів із Джо Байденом.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Путін говорить про переговори, щоб затягнути час. За його словами, Путін сподівається, що після перемоги "трампістів" США зменшать допомогу Україні.

За результатами проміжних виборів у США демократи можуть втратити контроль над Конгресом на користь республіканців, деякі представники яких критикують багатомільярдну допомогу Україні, вимагаючи її зупинити.