"Вибори в Україні тепер є політикою США": віцепрезидент Венс приєднався до критики Києва

Ідею про те, що вибори під час війни не можна проводити, він вважає "абсурдною".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав заяву свого боса Трампа і також заявив, що вибори в Україні мають відбутися.

Про це Венс заявив в інтервʼю виданню The National Pulse.

Віцепрезидент підтвердив політику Трампа щодо України: війна має закінчитися. Крім того, він зазначив, що зараз політика США вимагає проведення в Україні виборів.

"Американська політика полягає в тому, щоб припинити вбивства та завершити війну, – сказав Венс. – Насправді я розмовляв із президентом Трампом сьогодні вранці, і він відчуває неймовірну кількість симпатії та захоплення народом України. Він хоче, щоб вбивства припинилися, тому що він не хоче, щоб невинні українці продовжували втрачати життя".

Венс продовжив, наголошуючи на цьому: "Він (Трамп – Ред.) сказав, що метою політики адміністрації є припинення конфлікту. Отже, тепер ви знаєте, що це має статися. Правильно. Зеленський має поставитися до цього серйозно. Наші європейські союзники повинні сприймати це серйозно. Ви не віддалите президента від цієї мети. Ви не зміните його думку, особливо не нападаючи на нього публічно в ЗМІ".

За словами віцепрезидента США, "вибори в Україні тепер є політикою США". На його думку, в Європі "трохи перегинають палицю, критикуючи Дональда Трампа за те, що він запропонував провести вибори в Україні, якщо вони кажуть, що це війна за демократію".

"Як ви можете критикувати вибори, коли вся ваша підготовка до війни в Україні полягає в тому, що це війна за демократію? Я просто думаю, що це смішно", – каже Венс.

Також читайте Келлог у Києві зустрівся з Сирським: Зеленський надав подробиці

Ідею про те, що вибори під час війни не можна проводити, він назвав "абсурдною".

"І, звісно, у Сполучених Штатах була громадянська війна. У нас були вибори, звісно, в кінці, як і було заплановано. Знаєте, Черчилль дізнався, що програв. Як я розумію, він дізнався, що програв британські вибори в Потсдамі", – сказав віцепрезидент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп сьогодні знову розкритикував президента України Володимира Зеленського через відмову проводити вибори і звинуватив його в тому, що він “вмовив” США витратити 350 млрд дол. на допомогу Україні.

Світові політики бурхливо відреагували на цю заяву Трампа.

Читайте також: