"Вибори відбувалися в атмосфері залякування": в ЄС заявили про невизнання голосування в Криму

"Вибори відбувалися в атмосфері залякування": в ЄС заявили про невизнання голосування в Криму

РФ обмежила діяльність міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами.

В Європейському Союзі заявили, що не визнають вибори до Державної думи Росії на окупованих територіях України.

Про це заявив представник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано.

"Ми ніколи не визнаємо вибори в незаконно анексованому Криму тому, що Крим - це Україна. Ми також стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах. Це суперечить Мінським угодами", - сказав він.

Стано наголосив на тому, що вибори супроводжувалися залякуванням та тиском на опозицію. Крім того, Росія не допустила повноцінну місію Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

"ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів, де б вони не відбувалися. Протягом останніх декількох днів ми бачили, що вибори до Держдуми, а також регіональні вибори відбувалися в атмосфері залякування, без гідної довіри міжнародного спостереження", - зауважив представник Єврокомісії.

Як повідомлялося, вибори до Держдуми тривали три дні — 17-19 вересня. Мешканці захоплених територій Луганської і Донецької областей, які окрім українського паспорта мають ще й російський, також проголосували. За попередніми підрахунками екзитполу "ІНСОМАР" в лідерах пропутінська "Єдина Росія", яка набрала 45,2%. До Держдуми потрапляють також КПРФ — 21%; ЛДПР — 8,7%; "Справедлива Росія — За правду" — 7,9% голосів.

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