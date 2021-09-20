"Вибори відбувалися в атмосфері залякування": в ЄС заявили про невизнання голосування в Криму

РФ обмежила діяльність міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами.
В Європейському Союзі заявили, що не визнають вибори до Державної думи Росії на окупованих територіях України.
Про це заявив представник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано.
"Ми ніколи не визнаємо вибори в незаконно анексованому Криму тому, що Крим - це Україна. Ми також стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах. Це суперечить Мінським угодами", - сказав він.
Стано наголосив на тому, що вибори супроводжувалися залякуванням та тиском на опозицію. Крім того, Росія не допустила повноцінну місію Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.
"ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів, де б вони не відбувалися. Протягом останніх декількох днів ми бачили, що вибори до Держдуми, а також регіональні вибори відбувалися в атмосфері залякування, без гідної довіри міжнародного спостереження", - зауважив представник Єврокомісії.
Як повідомлялося, вибори до Держдуми тривали три дні — 17-19 вересня. Мешканці захоплених територій Луганської і Донецької областей, які окрім українського паспорта мають ще й російський, також проголосували. За попередніми підрахунками екзитполу "ІНСОМАР" в лідерах пропутінська "Єдина Росія", яка набрала 45,2%. До Держдуми потрапляють також КПРФ — 21%; ЛДПР — 8,7%; "Справедлива Росія — За правду" — 7,9% голосів.