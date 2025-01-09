Виборів у 2025 році не буде – Казарін назвав головну причину

Журналіст пояснив, чому у 2025 році в Україні не можна буде провести вибори.

Вибори у 2025 році в Україні неможливі через активну фазу війни.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін, який вступив до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення, в інтерв’ю для Ukrainian Witness.

"Я думаю, що вибори до кінця активної фази неможливі. Я не впевнений, що у 2025 році активна фаза припиниться", – наголосив журналіст.

Він додав, що в Кремлі досі впевнені у своїй перемозі, попри ті надзусилля, які доводиться вкладати. Саме тому дивно сподіватися на припинення бойових дій.

"Це взагалі дуже дивна історія. Уявіть собі, щоб ми, Збройні Сили України, кожен день рухались на кілька сотень метрів чи на кілометр у бік Донецька, чи Сімферополя. Чи був би в українському суспільстві запит на перемогу? Якби ми кожен день звільняли кілька сіл українських? Якщо у нас би не було запиту на перемогу, чому цей запит повинен існувати в Кремлі? Коли в Кремлі вважають, що попри надзусилля, попри величезну втрату людей і техніки, вони все одно повільно виграють", – наголошує Казарін.

Крім того, він зазначив, що не варто розраховувати на Трампа, який хоче стримати Путіна, нехай навіть шляхом заморозки війни. Адже немає жодної гарантії, що Кремль піде на цей крок.

"Я просто нагадаю, що після того, як Володимир Путін включив в конституційний склад Російської Федерації українське Запоріжжя і Херсон, то заморозка чинної лінії бойового зіткнення буде означати добровільну відмову Російської Федерації від двох своїх обласних центрів – Запоріжжя і Херсона. Чому ми впевнені, що Росія погодиться на таке приниження?" – розповідає Павло Казарін.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, коли будуть вибори і чи піде він на другий термін.

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