Вибух на Кримському мосту "розчавлює Росію і моральний стан "фюрера" Путіна" - Безсмертний

Дипломат і колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний вважає, що вибух на Кримському мосту психологічно розчавлює і керівництво країни-агресорки, і її президента-диктатора Володимира Путіна.

Таку думку він висловив в ефірі Радіо НВ.

За словами Безсмерного, тиск на Москву створює ще й саркастична реакція української влади та політиків на вибух на переправі.

"Ці події - один з інструментів такої психологічної боротьби. В ситуації інформаційного тиску, коли домінування української інформації у питаннях війни, просто розчавлює зараз Росію та моральний стан самого кремлівського "фюрера" і його оточення. З точки зору добивання ворога, це абсолютно правильно: коли тактично і оперативно ініціатива в тебе в руках, стратегічно - ти переграєш противника, залишається - просто його морально розчиняти в кислоті", - висловився дипломат.

Безсмертний вважає, що очільникові Кремля вже варто піклуватися про капітуляцію. "Якби десь в глибині кремлівський "фюрер" піклувався про те, що він називає Росією, треба було б уже давним-давно відправляти "генерала Вольфа" і починати перемовини про умови капітуляції", - додав експсол.

"Вибух" на Кримському мосту

На Кримському мосту 8 жовтня сталася пожежа. Російські окупанти спочатку повідомили, що зайнялася цистерна з паливом на потязі, але потім повідомили, що причина займання - підрив вантажівки. Спікер Держради Криму Володимир Константинов звинуватив в інциденті "українських вандалів".

Президент-диктатор Володимир Путін відреагував на вибух і доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію. Згодом у Кремлі видали "методичку" про висвітлення росйськими ЗМП вибуху на Кримському мосту.

Не забарилася з коментарями і українська влада. Зокрема, секретар РНБО України Олексій Данілов пов’язав подію з днем народження диктатора Путіна, а глава Мінцифри Михайло Федоров опублікував жартівливе фото із HIMARS біля мосту.

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