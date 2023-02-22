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Вибух у Сумах, санкції проти РФ та нове озброєння для України: головні новини ночі 22 лютого 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
6011
Час на прочитання
1 хв
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Вибух у Сумах, санкції проти РФ та нове озброєння для України: головні новини ночі 22 лютого 2023 року

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 22 лютого 2023 року:

  • Вибух у Сумах: що сталося Читати далі –>
  • Нетаньягу може відвідати Київ найближчим часом - ЗМІ Читати далі –>
  • США планують запровадити нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб - WSJ Читати далі –>
  • РФ провалила випробування ракети "Сармат" під час візиту Байдена до України - CNN Читати далі –>
  • США нададуть Україні бомби, які здатні вражати цілі на відстані близько 70 кілометрів - ЗМІ Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
6011
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