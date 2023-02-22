Вибух у Сумах, санкції проти РФ та нове озброєння для України: головні новини ночі 22 лютого 2023 року

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Головні новини ночі 22 лютого 2023 року:
- Вибух у Сумах: що сталося Читати далі –>
- Нетаньягу може відвідати Київ найближчим часом - ЗМІ Читати далі –>
- США планують запровадити нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб - WSJ Читати далі –>
- РФ провалила випробування ракети "Сармат" під час візиту Байдена до України - CNN Читати далі –>
- США нададуть Україні бомби, які здатні вражати цілі на відстані близько 70 кілометрів - ЗМІ Читати далі –>
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