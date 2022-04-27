"Вибухатимуть склади": Подоляк прогнозує посилення "демілітаризації" Росії у її прикордонних районах

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що наступними тижнями посилюватиметься "демілітаризація" Росії у прикордонних з Україною районах. Тоді в росіян виникатиме запитання про те, що ж вони роблять в Україні та чому вбивають людей.
Таку думку Подоляк висловив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 27 квітня.
"Інтенсивність війни дуже велика… Безумовно, така інтенсивність конфлікту буде точно відображатись на прикордонних районах РФ", – сказав радник керівника ОП.
"Там будуть стрімко зростати панічні настрої, там будуть з’являтись конфліктні ситуації, там будуть вибухати склади, і це буде тільки й тільки поглиблюватись. І інтенсивність демілітаризації РФ, особливо в прикордонних районах, на мій погляд, в наступні тижні буде тільки суттєво зростати", – розповів Подоляк.
"І це буде викликати нарешті у росіян питання: "А що ж ми робимо в Україні? Чому ми там два місяці вбиваємо людей так масово, і яку ціну ми готові за це заплатити?". І ці склади, ці ГСМ, ці бази палива – це все буде наслідок, це будуть боргові виплати, які Росія починає платити за війну", – наголосив радник керівника президентського офісу.
Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня голова Бєлгородської області Росії повідомив, що в одному із сіл регіону горить склад боєприпасів. За кілька хвилин до того він писав про гучні вибухи.
Подоляк назвав вибухи в Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ "абсолютно природним процесом" та "божественним втручанням у справи грішників".
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