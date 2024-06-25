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Вибухи на Бєлгородщині та заяви Держдепу про Україну: головні новини ночі 25 червня 2024 року

Вибухи на Бєлгородщині та заяви Держдепу про Україну: головні новини ночі 25 червня 2024 року

У США прокоментували останні події в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Бєлгородщина зазнала серйозної атаки дронів Читати далі –>
  • Російське Шебекіно потрапило під обстріл Читати далі –>
  • "Україні отримує зброю, щоб захистити свою суверенну територію": у Держдепі прокоментували вибухи в Криму Читати далі –>
  • У Держдепі озвучили стратегії України до успіху Читати далі –>
  • У Держдепі переконані, що посилення санкцій дієвіші за визнання РФ спонсором тероризму Читати далі –>

США визнають Росію спонсоркою тероризму?! Сенат відреагував на візит Путіна до КНДР

США визнають Росію спонсоркою тероризму?! Сенат відреагував на візит Путіна до КНДР

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