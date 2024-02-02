Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи, ППО та реакція США на допомогу Україні від ЄС: головні новини ночі 1 січня 2024 року

Вибухи, ППО та реакція США на допомогу Україні від ЄС: головні новини ночі 1 січня 2024 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • Байден закликав далі допомагати Україні Читати далі –>
  • У Кропивницькому та районі спрацювала ППО Читати далі –>
  • Допомога Україні від ЄС - гарний приклад, але Конгрес США має виконати свою роль - Держдеп Читати далі –>
  • Кошти для України від ЄС не замінить зобов’язань США щодо лідерства у військовій допомозі - Білий дім Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація