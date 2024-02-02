Вибухи, ППО та реакція США на допомогу Україні від ЄС: головні новини ночі 1 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Байден закликав далі допомагати Україні Читати далі –>
- У Кропивницькому та районі спрацювала ППО Читати далі –>
- Допомога Україні від ЄС - гарний приклад, але Конгрес США має виконати свою роль - Держдеп Читати далі –>
- Кошти для України від ЄС не замінить зобов’язань США щодо лідерства у військовій допомозі - Білий дім Читати далі –>
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