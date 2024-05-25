Вибухи у Харкові та заява генсека НАТО: головні новини ночі 25 травня 2024 року

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У Харкові унаслідок ворожого обстрілу частково зруйнований ліцей Читати далі –>

Ворог просунувся біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці - Deep State Читати далі –>

Росія вдарила по Харкову балістичними ракетами типу "С-300": перші наслідки Читати далі –>

Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії Читати далі –>

Путін полетів з Білорусі, а літак, пов'язаний із Януковичем, поки що залишається у Гомелі - "Гаюн" Читати далі –>

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