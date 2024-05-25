Вибухи у Харкові та заява генсека НАТО: головні новини ночі 25 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові унаслідок ворожого обстрілу частково зруйнований ліцей Читати далі –>
- Ворог просунувся біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці - Deep State Читати далі –>
- Росія вдарила по Харкову балістичними ракетами типу "С-300": перші наслідки Читати далі –>
- Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії Читати далі –>
- Путін полетів з Білорусі, а літак, пов'язаний із Януковичем, поки що залишається у Гомелі - "Гаюн" Читати далі –>
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