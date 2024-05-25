Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи у Харкові та заява генсека НАТО: головні новини ночі 25 травня 2024 року

Вибухи у Харкові та заява генсека НАТО: головні новини ночі 25 травня 2024 року

Уночі у Харкові пролунали вибухи

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Харкові унаслідок ворожого обстрілу частково зруйнований ліцей Читати далі –>
  • Ворог просунувся біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці - Deep State Читати далі –>
  • Росія вдарила по Харкову балістичними ракетами типу "С-300": перші наслідки Читати далі –>
  • Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії Читати далі –>
  • Путін полетів з Білорусі, а літак, пов'язаний із Януковичем, поки що залишається у Гомелі - "Гаюн" Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація