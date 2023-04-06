Вибухи у Мелітополі та "бавовна" у Курську: головні новини ночі 6 квітня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі 6 квітня:
- У Курській області РФ сталася "бавовна": очевидці бачили спалах у небі Читати далі –>
- Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі: в тимчасово окупованому місті пролунало відразу кілька сильних вибухів Читати далі –>
- Колаборанти та організатори "референдуму": у Мелітопольському районі 700 осіб погодилося на співпрацю з ворогом Читати далі –>
- У ЄС погодили передачу снарядів Україні: які виклики виникають - ЗМІ Читати далі –>
- Путін посилається на концепцію "тероризму", щоб виправдати репресії на окупованих територіях - ISW Читати далі –>
Читайте також: