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Вибухи у Мелітополі та "бавовна" у Курську: головні новини ночі 6 квітня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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440
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Вибухи у Мелітополі та "бавовна" у Курську: головні новини ночі 6 квітня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні події ночі 6 квітня:

  • У Курській області РФ сталася "бавовна": очевидці бачили спалах у небі Читати далі –>
  • Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі: в тимчасово окупованому місті пролунало відразу кілька сильних вибухів Читати далі –>
  • Колаборанти та організатори "референдуму": у Мелітопольському районі 700 осіб погодилося на співпрацю з ворогом Читати далі –>
  • У ЄС погодили передачу снарядів Україні: які виклики виникають - ЗМІ Читати далі –>
  • Путін посилається на концепцію "тероризму", щоб виправдати репресії на окупованих територіях - ISW Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
440
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