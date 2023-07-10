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Вибухи у Миколаєві та обговорення майбутнього саміту НАТО: головні новини ночі 10 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3862
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи у Миколаєві та обговорення майбутнього саміту НАТО: головні новини ночі 10 липня 2023 року

Уночі у Миколаєві було неспокійно / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 10 липня 2023 року:

  • Членство України в НАТО та надання F-16: Ердоган поспілкувався з Байденом Читати далі –>
  • У Миколаєві пролунали вибухи Читати далі –>
  • Це НАТО не готове прийняти Україну - Волкер Читати далі –>
  • Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнера" створило для нього та його соратників незручне становище - ISW Читати далі –>
  • Вільнюський саміт НАТО має озвучити конкретний зміст щодо вступу України до Альянсу - представниця Франції Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3862
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