Вибухи у Миколаєві та обговорення майбутнього саміту НАТО: головні новини ночі 10 липня 2023 року

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Головні новини ночі 10 липня 2023 року:
- Членство України в НАТО та надання F-16: Ердоган поспілкувався з Байденом Читати далі –>
- У Миколаєві пролунали вибухи Читати далі –>
- Це НАТО не готове прийняти Україну - Волкер Читати далі –>
- Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнера" створило для нього та його соратників незручне становище - ISW Читати далі –>
- Вільнюський саміт НАТО має озвучити конкретний зміст щодо вступу України до Альянсу - представниця Франції Читати далі –>
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