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Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі й підтримка від США, Британії та Франції: головні новини ночі 10 серпня

У Миколаєві лунали вибухи. Читати далі –>

Вчора пізно ввечері, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету. Читати далі –>

Президент Франції Емануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові підтвердили готовність підтримувати Україну у війні проти РФ стільки, скільки буде потрібно. Читати далі –>

У Білому домі прокоментували серію потужних вибухів на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим). Читати далі –>

Уряд США оголосив про виділення Україні багатомільйонного траншу для розмінування територій, забруднених мінами й іншими вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення. Читати далі –>

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