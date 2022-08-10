Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі й підтримка від США, Британії та Франції: головні новини ночі 10 серпня

Дата публікації
Перегляди
4216
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі й підтримка від США, Британії та Франції: головні новини ночі 10 серпня

Фото: defence-ua.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі й підтримка від США, Британії та Франції: головні новини ночі 10 серпня

  • У Миколаєві лунали вибухи. Читати далі –>
  • Вчора пізно ввечері, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету. Читати далі –>
  • Президент Франції Емануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові підтвердили готовність підтримувати Україну у війні проти РФ стільки, скільки буде потрібно. Читати далі –>
  • У Білому домі прокоментували серію потужних вибухів на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим). Читати далі –>
  • Уряд США оголосив про виділення Україні багатомільйонного траншу для розмінування територій, забруднених мінами й іншими вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення. Читати далі –>

Читайте також:

Зеленський: російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом!

Зеленський: російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4216
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація