ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі й підтримка від США, Британії та Франції: головні новини ночі 10 серпня
- У Миколаєві лунали вибухи. Читати далі –>
- Вчора пізно ввечері, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету. Читати далі –>
- Президент Франції Емануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові підтвердили готовність підтримувати Україну у війні проти РФ стільки, скільки буде потрібно. Читати далі –>
- У Білому домі прокоментували серію потужних вибухів на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим). Читати далі –>
- Уряд США оголосив про виділення Україні багатомільйонного траншу для розмінування територій, забруднених мінами й іншими вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення. Читати далі –>
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