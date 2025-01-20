Вибухи у Росії та заяви Трампа: головні новини ночі 20 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- "Прикиньте, БПЛА!": росіяни шоковані безпілотниками у Калузькій області Читати далі –>
- Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні Читати далі –>
- Розсекречення документів про вбивство Кеннеді та відновлення роботи TikTok у США: заяви Трампа перед інавгурацією Читати далі –>
- Трамп доручив помічникам організувати розмову з Путіним - CNN Читати далі –>
- Дрони дошкуляють аеродрому в Казані та авіаційному заводу - моніторингові канали Читати далі –>
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