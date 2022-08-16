Вибухи у Запоріжжі та Харкові й потужні канадські санкції проти Росії: головні новини ночі 16 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 16 серпня:
- У Запоріжжі було чутно звуки вибухів. Читати далі –>
- У Харкові прозвучали вибухи. Читати далі –>
- Вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони. Читати далі –>
- У межах економічних санкцій проти РФ за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн дол. США). Читати далі –>
- Міністр оборони України Олексій Резніков щиро подякував Латвії за підтримку, адже, гаубиці, які отримані з цієї країни у якості підтримки, вже показують бойові результати. Читати далі –>
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