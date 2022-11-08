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Вибухи у Запоріжжі та вибори до Конгресу у США: головні новини ночі 8 листопада 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1773
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи у Запоріжжі та вибори до Конгресу у США: головні новини ночі 8 листопада 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 8 листопада 2022:

  • У Запоріжжі вночі пролунали вибухи. Читати далі –>
  • Байден прокоментував вибори до Конгресу, сподіваючись на перемогу демократів. Читати далі –>
  • Лідер республіканців у Палаті представників підтримав Україну перед виборами. Читати далі –>
  • У Держдепі переконують, що США солідарні з Україною щодо переговорів з Росією. Читати далі –>
  • США не дозволить втручатись у вибори — у Держдепі відповіли "кухарю Путіна". Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1773
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