Вибухи у Запоріжжі та вибори до Конгресу у США: головні новини ночі 8 листопада 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 8 листопада 2022:
- У Запоріжжі вночі пролунали вибухи. Читати далі –>
- Байден прокоментував вибори до Конгресу, сподіваючись на перемогу демократів. Читати далі –>
- Лідер республіканців у Палаті представників підтримав Україну перед виборами. Читати далі –>
- У Держдепі переконують, що США солідарні з Україною щодо переговорів з Росією. Читати далі –>
- США не дозволить втручатись у вибори — у Держдепі відповіли "кухарю Путіна". Читати далі –>
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