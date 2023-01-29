Вибухи в Ірані та українська жертва теракту в Ізраїлі: головні новини ночі 29 січня

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Головні новини ночі 29 січня:
- "Бавовна" в Ірані: в Ісфахані пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни Читати далі –>
- "Невдала атака": у Міноборони Ірану підтвердили вибух на виробництві боєприпасів через напад безпілотників Читати далі –>
- Вибухи та атаки безпілотників: що зараз відбувається в Ірані Читати далі –>
- Нові вибухи та бойова авіація у небі — ізраїльський офіцер про ситуацію в Ірані Читати далі –>
- Українка стала жертвою теракту в Ізраїлі: ЗМІ оприлюднили її ім'я. Читати далі –>
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