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Вибухи в Ірані та українська жертва теракту в Ізраїлі: головні новини ночі 29 січня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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8906
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи в Ірані та українська жертва теракту в Ізраїлі: головні новини ночі 29 січня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 29 січня: 

  • "Бавовна" в Ірані: в Ісфахані пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни Читати далі –>
  • "Невдала атака": у Міноборони Ірану підтвердили вибух на виробництві боєприпасів через напад безпілотників Читати далі –>
  •  Вибухи та атаки безпілотників: що зараз відбувається в Ірані Читати далі –>
  • Нові вибухи та бойова авіація у небі — ізраїльський офіцер про ситуацію в Ірані Читати далі –>
  • Українка стала жертвою теракту в Ізраїлі: ЗМІ оприлюднили її ім'я. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
8906
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