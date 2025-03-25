Вибухи в Ізюмі та подробиці переговорів США та РФ: головні новини ночі 25 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 березня 2025 року:
- Українська делегація лишається у Саудівській Аравії ще на день для переговорів з представниками США — ЗМІ Читати далі –>
- Ізюм опинився під атакою ворожих безпілотників — Синєгубов Читати далі –>
- Американські сенатори закликали Трампа використати заморожені активи Росії для тиску на Москву — Reuters Читати далі –>
- Конгрес США закликає до розслідування інциденту з доступом журналіста до чату адміністрації Трампа Читати далі –>
- У Білому домі припускають, що переговори між США та Росією завершаться позитивною заявою — Reuters Читати далі –>
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