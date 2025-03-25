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Вибухи в Ізюмі та подробиці переговорів США та РФ: головні новини ночі 25 березня 2025 року

Вибухи в Ізюмі та подробиці переговорів США та РФ: головні новини ночі 25 березня 2025 року

Перемовини поміж США та Росією тривають / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 березня 2025 року: 

  • Українська делегація лишається у Саудівській Аравії ще на день для переговорів з представниками США — ЗМІ Читати далі –>
  • Ізюм опинився під атакою ворожих безпілотників — Синєгубов Читати далі –>
  • Американські сенатори закликали Трампа використати заморожені активи Росії для тиску на Москву — Reuters Читати далі –>
  • Конгрес США закликає до розслідування інциденту з доступом журналіста до чату адміністрації Трампа Читати далі –>
  • У Білому домі припускають, що переговори між США та Росією завершаться позитивною заявою — Reuters Читати далі –>

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