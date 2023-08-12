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Вибухи в Криму та нюанси з навчанням українських пілотів на F-16: головні новини ночі 12 серпня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
785
Час на прочитання
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Вибухи в Криму та нюанси з навчанням українських пілотів на F-16: головні новини ночі 12 серпня 2023 року

Вночі у Криму було гучно / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 12 серпня 2023 року:

  • У Криму пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • Байден налаштований виконати обіцянку Україні: у Держдепі розповіли про навчання українських пілотів на F-16 Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
785
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