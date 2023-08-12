Вибухи в Криму та нюанси з навчанням українських пілотів на F-16: головні новини ночі 12 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 12 серпня 2023 року:
- У Криму пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Байден налаштований виконати обіцянку Україні: у Держдепі розповіли про навчання українських пілотів на F-16 Читати далі –>
- Білий дім не буде соромитися: обіцяють просити ще грошей для України у Конгресу Читати далі –>
- Примусова евакуація на Харківщині: скільки врятували дітей Читати далі –>
- 58 країн підтримують формулу миру Зеленського - Єрмак Читати далі –>
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