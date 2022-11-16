Вибухи в Польщі: генсек НАТО збирає Північноатлантичну раду

Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе 16 листопада зустріч Північноатлантичної ради у зв’язку із вибухами в Польщі.

Про це повідомляється на сайті Альянсу.

"У середу, 16 листопада 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг головуватиме на зустрічі Північноатлантичної ради для розгляду вчорашніх вибухів у Східній Польщі поблизу кордонів з Україною", – йдеться в заяві.

Після засідання Північноатлантичної ради Столтенберг проведе пресконференцію.

Нагадаємо, біля кордону з Україною у Польщі стався вибух 15 листопада, рід час якого загинули двоє людей. Польські ЗМІ повідомили, що це могли бути російські ракети.

Коментуючи вибухи, президент Польщі Анджей Дуда припустив, що "швидше за все, це була ракета російського виробництва". Він повідомив, що на місці ведуться слідчі дії.

Президент США Джо Байден і прем'єр Британії Ріші Сунак вже обговорили "колективну відповідь" на ракетний удар по Польщі.

Байден заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з російської території.

За оцінками радника Офісу президента України Олексія Арестовича, НАТО "пробачить" ракетний удар по Польщі, щоб "не підіймати градус".

Ракета на території Польщі та масований обстріл України | Головні новини ранку

Читайте також: