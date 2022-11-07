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Вибухи в тимчасово окупованому Донецьку та перемовини радника Байдена з росіянами: головні новини ночі 7 листопада 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1351
Час на прочитання
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Вибухи в тимчасово окупованому Донецьку та перемовини радника Байдена з росіянами: головні новини ночі 7 листопада 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 7 листопада 2022:

  • Головний радник Байдена протягом місяців вів конфіденційні розмови з помічниками Путіна - The Washington Post. Читати далі –>
  • Meta готується звільнити тисячі співробітників вперше за 18 років: що сталося. Читати далі –>
  • Після масштабного звільнення Twitter просить деяких працівників повернутися. Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення російські телеканали. Читати далі –>
  • В окупованому Донецьку прозвучали вибухи у центрі міста: спалахнула масштабна пожежа. Читати далі –>

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