Вибухи в тимчасово окупованому Донецьку та перемовини радника Байдена з росіянами: головні новини ночі 7 листопада 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 7 листопада 2022:
- Головний радник Байдена протягом місяців вів конфіденційні розмови з помічниками Путіна - The Washington Post. Читати далі –>
- Meta готується звільнити тисячі співробітників вперше за 18 років: що сталося. Читати далі –>
- Після масштабного звільнення Twitter просить деяких працівників повернутися. Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення російські телеканали. Читати далі –>
- В окупованому Донецьку прозвучали вибухи у центрі міста: спалахнула масштабна пожежа. Читати далі –>
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