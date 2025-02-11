"Вибухне пекло": Трамп озвучив погрози, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників

Президент США Дональд Трамп заявив 11 лютого 2025 року, що угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС слід скасувати, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників, утримуваних у Газі, до полудня суботи.

Про це пише Associated Press.

Трамп відповів ХАМАСу, заявивши, що він відкладе подальше звільнення заручників у секторі Газа після звинувачень Ізраїлю в порушенні тритижневого перемир'я. Президент США заявив, що після звільнення трьох заручників настав час для Ізраїлю вимагати звільнити всіх заручників до полудня суботи або відновити війну.

"Якщо їх тут не буде, вибухне пекло", — сказав Трамп.

Про припинення вогню він додав: "Скасуйте його, і всі ставки скасовуються".

Трамп зауважив, що остаточне рішення таки буде за Ізраїлем, сказавши: "Я говорю за себе. Ізраїль може скасувати це".

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Але на запитання, чи приєднаються США до боротьби проти ХАМАСу, якщо заручники не будуть звільнені, Трамп додав: "ХАМАС дізнається, що я маю на увазі".

Нагадаємо, що Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом про припинення вогню та звільнення заручників у Газі. План звільнення заручників набув чинності в неділю, 19 січня 2025 року. Того самого дня ЦАХАЛ почав виходити з півдня Сектора Гази.