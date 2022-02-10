Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на COVID-19, але сподівається на швидке одужання

Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на COVID-19, але сподівається на швидке одужання

Під час конференції політикиня включилася онлайн.

Віцепрем`єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на COVID-19.

Про це вона повідомила у четвер, 10 лютого, під час конференції державних органів влади "Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз", пише УНІАН.

Стефанішина включилася онлайн і на початку свого виступу сказала: "На жаль, не можу бути з вами фізично – COVID нещадний до всіх”.

Водночас вона висловила сподівання, що скоро одужає і зможе проводити зустрічі.

Нагадаємо:

Міністр оборони України Олексій Резніков вдруге від початку пандемії COVID-19 отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Очільник оборонного відомства перебуває на самоізоляції, але в “робочому режимі”.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який 3 лютого отримав позитивний тест на коронавірус, за чотири дні зміг подолати COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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