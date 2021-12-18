Віцеканцлер Німеччини визнав "Північний потік-2" геополітичною помилкою

Проти будівництва "Північного потоку-2" були завжди проти всі країни Європи, крім Німеччини та Австрії.

Російський газопровід "Північний потік - 2", який збудували для транспортування російського газу до ЄС в обхід України, є геополітичною помилкою Німеччини.

Про це заявив віцеканцлер країни та міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Північний потік-2 був геополітичною помилкою. Усі європейські країни, крім Німеччини та Австрії, завжди були проти. Тепер трубопровід збудований. Залишається питання, чи зможе він розпочати роботу", - сказав він.

За його словами, проблему потрібно вирішувати відповідно до європейського та німецького законодавства. Він також нагадав, що трубопровід повинен відповідати правилу розподілу компаній. Йдеться про те, що компанії, які займаються видобуванням палива, не мають права його транспортувати. Для цих двох процесів потрібні різні компанії.

Як повідомлялося раніше, очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що не бачить підстав для введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, оскільки він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства. Також політикиня наголосила, що в разі нападу Росії на Україну газопровід можуть відключити.

Раніше в Німеччині виключили початок експлуатації трубопроводу "Північний потік-2" до завершення його сертифікації.

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