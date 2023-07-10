Віцепрем'єрка Стефанішина розповіла, які країни підтримують членство України в НАТО

За словами Стефанішиної, прихильники запрошення України до Альянсу є і в Західній та Північній Європі.

Віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що запрошення України до НАТО вже зараз підтримують усі країни східного флангу Альянсу, оскільки від цього залежить їхня власна безпека.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

"6 червня відбувся саміт "Бухарестської дев'ятки" за участі Генерального секретаря, в якому взяла участь президентка Угорщини, і рішення підписані офіційно, в тому числі угорською стороною. Тут треба розуміти що членство України в НАТО просувається не стільки в інтересах Києва, скільки в інтересах безпеки східного флангу. Звичайно, Угорщина, як член НАТО, зберігає право виступити проти на будь-якому етапі, але я не маю відчуття, що це може бути "чорним лебедем", який заблокує процеси", – зазначила вона.

Стефанішина додала, що прихильники запрошення України до Альянсу є і в Західній та Північній Європі.

За її словами, серед таких країн є Франція. Президент Емманюель Макрон підтримує Україну як кандидата в НАТО і за те, щоб створена Рада Україна-НАТО була "містком" для цього.

"І це більше ніж просто підтримка України: Франція є лідером ініціативи про стратегічну автономію Європи, і Макрон реально вважає, що рішення по Україні має бути ухвалене в НАТО зараз", - додала віцепрем’єрка.

Стефанішина також зазначила, що "очевидною й однозначною" є також позиція Італії. Держави Північної Європи, зокрема Данія та Норвегія, також виступають "єдиним флангом" на підтримку запрошення України.

Віцепрем'єрка зауважила, що зараз важливо, щоб Альянс зрозумів очевидне: що навіть після війни безпека і стабільність у Європі можливі лише з Україною у складі військової і адміністративної системи НАТО.

"Достатньо замислитися, якою буде Україна після війни. 1,5 мільйона учасників бойових дій (і, можливо, навіть більше). Концентрація зброї. Країна, емоційно виснажена війною. Тому ми маємо бути частиною НАТО, ми маємо бути інтегровані в систему управління оборонними ресурсами. Ми маємо втримати країну після війни. І НАТО дає найкращу можливість для цього. Тому ми сподіваємося, що політичні рішення відповідатимуть реальним потребам", - резюмувала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще остаточно не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюсі.

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