Віцепрем'єрка: вік мобілізованих обговорювався з топпосадовцями ЄС у Брюсселі

Питання зниження мобілізаційного віку підіймалося на зустрічах із топпосадовцями ЄС.

Про це з Брюсселю заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає "Радіо Свобода".

"Це питання ставилося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання ставиться, тому що в нас є дуже очевидна відповідь", – зазначила Стефанішина.

За її словами, Україна не може прийняти критику за відмову знижувати мобілізаційний вік, "оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад". Стефанішина вважає, що в умовах відсутності цього планування з боку союзників "не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні".

Віцепрем’єрка обговорила цю проблему зокрема з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

За словами Стефанішиної, загалом Євросоюз може відіграти велику роль в тренуванні українських військових. Вона нагадала, що Місія ЄС з надання допомоги в галузі безпеки та навчання в Україні (EUMAM Ukraine) провела тренування понад 60 тисяч українських військових.

"Спроможності тут великі – питання в плануванні. За умов належного планування і оснащення, безумовно, питання мобілізації не буде предметом таких дискусій. Тому, звичайно, це (заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років – ред.), скажімо так, неприйнятна позиція", – підсумувала Стефанішина.

Раніше в низці західних ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік від 25 до 18 років.

4 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен уже відкрито заявив, що Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію.

Натомість президент Зеленський запевнив, що наразі в Україні зменшення мобілізаційного віку не передбачається.

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