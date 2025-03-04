Віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив свою роль у суперечці Трампа та Зеленського

Венс назвав словесне протистояння американського і українського президентів "чудовою телепередачею" та зазначив, що Трамп намагався бути "дипломатичним", але Зеленський поводився доволі різко.

Джей Ді Венс, віцепрезидент США, розповів, що вирішив втрутитися в дискусію між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, щоб "розрядити обстановку".

Як повідомляє Fox News, він також визнав, що ситуація вийшла з-під контролю.

Венс назвав словесне протистояння американського і українського президентів "чудовою телепередачею" та зазначив, що Трамп намагався бути "дипломатичним", але Зеленський поводився доволі різко.

"Усе справді пішло не туди, коли […] щось у моїй відповіді розлютило Зеленського. Тому він накинувся на мене, і, звичайно, я відповів йому тим самим. Але те, що я спочатку намагався робити, — це трохи розрядити обстановку", — пояснив Венс.

За його словами, у перші 25-30 хвилин зустрічі Трамп був привітним і намагався вести розмову спокійно, навіть коли Зеленський, як стверджує віцепрезидент, чинив тиск і висловлював речі, які американська сторона вважає неправдивими.

Венс також заявив, що США готові відновити перемовини, якщо Зеленський проявить серйозний підхід до мирного процесу. Він наголосив, що український президент поки що не готовий до угоди, але, за його словами, рано чи пізно йому доведеться піти на це.

"Я думаю, що якщо він зателефонує і запропонує серйозний план щодо того, як він збирається брати участь у цьому процесі, (то ми відновимо переговори)", — додав Венс.

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. Під час переговорів у Білому домі президенти мали підписати угоду щодо корисних копалин, однак розмова переросла в суперечку через позицію США щодо мирних переговорів із Росією. Зеленський наголосив, що Москва неодноразово порушувала домовленості, тому переговори з нею не можуть бути надійними. Після цього президент України залишив Білий дім раніше, ніж планувалося.