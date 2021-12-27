Віцепрезидентка США Гарріс пригрозила Росії "небаченими" санкціями в разі вторгнення до України

США обговорюють зі союзниками підготовку безпрецедентних санкцій проти РФ.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс пригрозила РФ безпрецедентними санкціями в разі вторгнення російських військ до України.

Відповідну заяву вона озвучила у коментарі CBS News.

"Ми дуже чітко розуміємо, що Росія не повинна вторгатися до суверенітету України, що ми повинні встати - і ми встаємо - за її територіальну цілісність, - підкреслила політкиня. - Ми працюємо з нашими союзниками щодо цього, і ми дуже чітко заявили, що готові запровадити санкції, небачені раніше".

Водночас Гарріс відмовилася розповісти, чи будуть вказані санкції спрямовані безпосередньо проти президента Росії Володимира Путіна. "Я не збираюся говорити про конкретні санкції, але ми роз'яснюєме це йому і ведемо прямі розмови", - додала вона.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тис. російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тис. На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ - план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

Водночас, після чергового повідомлення Bloomberg про нарощення сил, у Росії оголосили про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною.

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