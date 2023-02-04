Віцепрезидентка Європарламенту заявила про довгий шлях України до вступу в ЄС: чого бракує

Барлі зауважила, що Україна ще далека від виконання трьох критеріїв для вступу до Євросоюзу.

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі заявила, що "Україна має пройти ще довгий шлях" до членства в Євросоюзі.

Про це повідомляє Tagesschau.

Барлі наголосила, що Україна має відповідати тим умовам, що й усі інші країни-кандидати на членство в ЄС.

Політикиня уточнила, що йдеться про політичні та економічні критерії, а також відповідність стандартам європейських правових систем. Однак, за словами віцепрезидентки ЄП, Україна ще далека від виконання цих трьох критеріїв.

Вона зазначила, що в Євросоюзі повинні бути реалістами щодо вступу України та щодо українців. Адже в минулому Брюссель надто швидко приймав до складу ЄС окремі країни.

Водночас Барлі наголосила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

"Ми будемо підтримувати Україну всім, чим можемо і маємо – особливо фінансово та економічно", – сказала європарламментарка.

Політикиня також заявила, що процес євроінтеграції України має бути чесним щодо інших країн-кандидатів, які вже провели низку необхідних реформ.

За словами Барлі, ЄС і сам не готовий до розширення зараз, адже певні структури потребують змін на тлі збільшення кількості країн-членів. Зокрема потрібні зміни щодо колективного рішення, адже зараз діє принцип одностайності – тобто для ухвалення важливих рішень потрібна не згода більшості, а – абсолютно усіх членів.

Нагадаємо, напередодні в Києві відбувся саміт Україна-ЄС. Зокрема, на ньому побувала президентка Європкомісії Урсула фон дер Ляєн, яка заявила, що Україна стане членом Євросоюзу та запевнила в допомозі з боку ЄК.

Після перемовин з фон дер Ляєн та членами колегії Єврокомісії 2 січня президент України Володимир Зеленський натякнув на початок вже 2023 року переговорів про членство держави в ЄС.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про амбітні плани держави вступити до ЄС за два роки.

Ольга Стефанішина про саміт Україна-ЄС у Києві: ключові питання зустрічі і просування євроінтеграції

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