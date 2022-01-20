Віч-на-віч: Ердоган знову запропонував організувати зустріч Зеленського і Путіна у Туреччині

Віч-на-віч: Ердоган знову запропонував організувати зустріч Зеленського і Путіна у Туреччині

Ердоган припустив, що це питання обговорюватиметься під час його візиту до України.

Очільник Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував організувати зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це інформує Sabah.

За словами Ердогана, Анкара може організувати зустріч Зеленського та Путіна у форматі тет-а-тет.

"Ми не вважаємо відносини між Росією та Україною правильними. Наявність атмосфери війни в регіоні та поява такої психології засмутили нас як країну, яка має стосунки з обома сторонами. Ми сподіваємося, що ми зможемо об’єднати пана Путіна і пана Зеленського і забезпечити їхню особисту зустріч", — сказав турецький президент.

Ердоган припустив, що це питання обговорюватиметься під час його візиту до України, що відбудеться на початку лютого. Також він додав, що чекає візиту Путіна до Анкари, щоб продовжити переговори "для забезпечення миру та стабільності".

"Ми хочемо, щоб в регіоні панував мир", — підсумував президент Туреччини.

Раніше пропозицію провести переговори Путіна і Зеленського у Туреччині від імені Ердогана озвучив його представник Ібрагім Калін.

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