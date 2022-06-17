"Вічного нічого не буває": Путін заявив, що Захід намагається "протидіяти перебігу історії"

"Вічного нічого не буває": Путін заявив, що Захід намагається "протидіяти перебігу історії"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід намагається протидіяти ходу історії, мислить категоріями минулого століття та не хоче помічати змін.

Зокрема, як заявив президент Росії, "на планеті сформувалися нові центри", які "мають право на захист національного суверенітету".

Про це очільник Кремля заявив 17 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Так, Путіну здалося, що США, "проголосивши перемогу в холодній війні, оголосили себе посланцями Господа на Землі".

"Вони не мають зобов'язань, а є лише інтереси, до того ж ці інтереси оголошуються священними. Вони ніби не помічають, що за останні десятиліття на планеті сформувалися і дедалі голосніше заявляють про себе нові центри. Вони мають право на захист національного суверенітету", – розповів президент РФ.

"Помилково вважати, що час бурхливих змін вдасться пересидіти. І думати, що все буде, як і раніше. Не буде. Лідери багатьох держав перебувають у таких ілюзіях", – додав він.

"Колеги на заході намагаються протидіяти перебігу історії, мислять категоріями минулого століття, перебувають в ілюзіях та не хочуть помічати змін. Вічного нічого не буває", – переконаний російський диктатор.

Нагадаємо, у Путіна заявили, що стежать за потенційним вступом України до ЄС із "підвищеною увагою".

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