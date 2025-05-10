Від 12 травня має початись 30-денне повне припинення вогню - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Від 12 травня має початись повне і безумовне припинення вогню строком на 30 днів, яке має охопити повітря, море та сушу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі «коаліції рішучих».

«Найголовніший результат — це абсолютно чітка об’єднана позиція щодо наступного. Ми домовилися, що з понеділка 12 травня має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», — сказав він.

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За його словами, безумовне припинення вогню має бути повним і без умов, інакше це може затягнути війну та зірвати дипломатичний процес.

«Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним — в повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії», — сказав він.

Зеленський наголосив, що протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпечних політичних і гуманітарних основ миру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявляв, що у Києві пропонують зупинити бойові дії по наявній лінії фронту та створити демілітаризовану зону завширшки 30 кілометрів.

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Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко заявляв, що РФ намагається видати за перемир’я лише припинення ударів дронами та ракетами в глибокому тилу, ігноруючи ситуацію на лінії зіткнення.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про триденне перемир’я з нагоди 9 травня.