Від чого залежить розвал Російської Федерації: Фейгін назвав три фактори

Автономіям та національним громадам, які входять до РФ, треба дати шанс створити "щось своє окреме", каже російський опозиціонер.

Розвал Російської Федерації залежить від трьох чинників, один із яких – результат війни проти України.

Таку думку висловив російський опозиціонер, правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю УНІАН.

Він зазначив, що в разі розпаду РФ шанс на нормальне майбутнє має лише європеїзована частина Федерації.

"Росія прекрасна може виникнути не на всій території Росії нинішньої. Прекрасною може бути лише її частина, і шанс такий є. Більш європеїзована і цивілізована частина Росії має на це шанс. Що стосується розвалу РФ чи напіврозвалу, то тут все залежить від результату війни, від активності тих, хто хоче добитися цих змін і, власне, від самих народів - чи захочуть вони створити щось окреме. Але треба дати їм таку можливість", - сказав Фейгін.

Він зазначив, що 20% зі 140 мільйонів населення РФ - це автономії та національні громади.

Також Фейгін зауважив, що розпад Російської Федерації може мати різні наслідки, так само, як це було з розпадом СРСР. "Нагадаю вам, це і країни Балтії, Україна і водночас Туркменістан і, власне, сама Росія. Тобто різні можуть бути долі у цих кусків розваленої Росії. Десь буде "Україна" з "Балтією", а десь – Туркменістан", - навів аналогію правозахисник.

Ймовірність розпаду РФ

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що війна проти України стане початком розпаду Російської Федерації. Утім, провини України в цьому немає. "Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це провина росіян, коли вони обрали (президентом - Ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він робив впродовж 2022-го, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, лише погіршуватимуть їхню ситуацію", - сказав Данілов.

Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що розпад Російської Федерації уже розпочався, а далі відбуватиметься все за інерцією. За його словами, найстрашніша небезпека для Росії - це Далекий Схід, де лідер Китаю спостерігає за ситуацією.

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що лідер КНР має плани на російські землі. На його думку, Китай ставиться до Росії, як до свого васала, і якщо в РФ почнуться процеси розпаду, Пекін буде зацікавлений створити на її землях кілька маріонеткових держав.

Водночас експертка Марія Золкіна вважає, що Захід боїться і не хоче обговорювати можливий розпад РФ та зміну керівництва Кремля.

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