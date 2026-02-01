ТСН у соціальних мережах

Від чого залежить успіх мирних перемовин: Зеленський назвав головний фактор

Україна, США та Росія знову зберуться за столом переговорів — Зеленський розкрив деталі, чого чекати від зустрічі в Еміратах наступного тижня.

Зеленський анонсував ключові переговори з США та РФ в ОАЕ

Зеленський анонсував ключові переговори з США та РФ в ОАЕ / © Associated Press

Наступна тристороння зустріч між Україною, США та агресоркою Росією відбудеться, як і заплановано, в ОАЕ наступного тижня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 1 лютого.

«Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч — тристоронню — на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу», — сказав глава держави.

Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО, голови української переговорної групи Рустема Умєрова. У понеділок ввечері українська делегація вже буде в дорозі на перемовини, зазначив президент.

«Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось. У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня — контакти та зустрічі», — додав Зеленський.

На думку президента, ефективність переговорів багато в чому залежить від позиції американської сторони.

«Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації — скорочення ударів, і багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно», — підсумував він.

Нагадаємо, що минулого тижня, 24 січня в ОАЕ завершилися тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США.

Спецпосланець президента США Трампа Стів Віткофф заявив, що на цих перемовинах було досягнуто значного прогресу.

