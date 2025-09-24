Від ейфорії до сумнівів: чи вірить Європа у "раптове прозріння" Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У вівторок, на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, президент США Дональд Трамп застав багатьох зненацька своєю найбільш проукраїнською заявою на сьогоднішній день. Проте його слова викликали в європейців дуже стриманий оптимізм і безліч сумнівів щодо справжніх намірів американського лідера.

Про це пише видання Politico.

Він заявив, що Україна не тільки може виграти війну проти Росії, але й повернути кожен дюйм втраченої території. Цей коментар, опублікований у його соціальній мережі Truth Social одразу після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, був примітний з двох причин. Він повністю суперечив попереднім твердженням про те, що Україна нібито не зможе перемогти, а також заперечував попередні погляди його адміністрації, згідно з якими війна мала закінчитися шляхом переговорів з територіальними поступками.

Реклама

Чому європейці ставляться до слів Трампа зі скептицизмом

Чиновники ЄС, які намагалися осмислити цей очевидний зсув, опинилися між ейфорією та скептицизмом. Вони вказують на те, що Трамп часто змінює свою позицію і може знову зробити це після переконливого дзвінка від іншого лідера. Ця реальність значно ускладнює європейським лідерам розробку стратегії у відповідь на війну в Україні, що триває четвертий рік поспіль.

Однак безпосередня реакція європейських делегацій була стриманою радістю від різкого нового тону президента США. Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп висловив розчарування російським президентом Володимиром Путіним.

«Я думав, що це буде найлегша війна [для припинення — ред.], через мої стосунки з Путіним, але, на жаль, ці стосунки нічого не означали», — заявив американський президент.

Зі схожим меседжем Трамп виступив і у своїй офіційній промові перед Генеральною Асамблеєю ООН, заявивши, що нездатність Путіна виграти війну проти України «не робить Росію привабливою». Він також додав, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Реклама

«На відстані одного дзвінка від чогось поганого»

Для європейців, які місяцями намагалися переконати Трампа, що Путін несе повну відповідальність за війну, очевидна зміна його думки стала певним виправданням їхніх зусиль. За словами одного з чиновників, Трамп продемонстрував глибоке зацікавлення в останньому раунді санкцій ЄС проти Росії, зокрема заходами, спрямованими на китайські активи.

«Він завжди на відстані одного дзвінка від чогось поганого», — зазначив один із чиновників ЄС.

Ця заява також підбадьорила президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка зустрілася з Трампом за кілька годин до його публікації. Вона відзначила, що її підхід, який раніше критикували, може врешті-решт окупитися, принаймні щодо України. Водночас попри початковий оптимізм, кілька європейських чиновників та дипломатів висловили глибокий скептицизм. На їхню думку, допис Трампа може бути не більше ніж спробою подратувати Путіна, і що це не призведе до реальних змін у політиці США.

Нагадаємо, світові експерти вражені й водночас стривожені різкою зміною риторики Трампа щодо війни в Україні. Вони переконані, що таким чином лідер США хоче відхреститися від конфлікту, який він обіцяв вирішити за кілька днів.