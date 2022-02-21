"Від фейку до фейку": як українські та іноземні політики реагують на Радбез РФ, де говорили про визнання "ЛДНР"

"Від фейку до фейку": як українські та іноземні політики реагують на Радбез РФ, де говорили про визнання "ЛДНР"

Виступи Путіна та інших рупорів Кремля продовжують переповнювати пропагандистські наративи, заявив Ткаченко.

Низка українських та іноземних політиків узялися активно коментувати та критикувати сьогоднішнє засідання Ради безпеки Росії, учасники якого розглядали питання про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Свої реакції політики публікують в соцмережах.

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Зокрема, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав, що "від фейку до фейку Росія робить це ще епічніше, продовжуючи вигадувати та перекручувати інформацію".



"Виступи Володимира Путіна та інших рупорів Кремля на терміновому засіданні Ради національної безпеки РФ, на якому вирішують питання визнання незалежності так званих "ЛДНР", продовжують переповнювати пропагандистські наративи", – йдеться у повідомленні.



"Фейки про начебто "наступ" української армії та початок вогню… Фейки про снаряд, нібито випущений з України по російському прикордонному пункту в Ростовській області… Інші штучно створені провокації… Усі вони не відповідають дійсності. Про це каже вже увесь цивілізований світ", ­– наголосив Ткаченко.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба написав, що увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО.

"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", ­– йдеться у повідомленні.

Як реагує світ

Прем’єрка Естонії Кая Каллас написала, що рішення про визнання "незалежними" "ЛДНР" було б серйозною ескалацією з боку Кремля.

"Рішення про визнання незалежними Донецької та Луганської областей України було б серйозною ескалацією з боку Кремля. Це було б явним і грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. Донецьк і Луганськ є і будуть частиною України", ­– йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава та союзники дадуть відповідь на можливе визнання РФ незалежності ОРДЛО.

Нагадаємо, зокрема на засіданні Радбезу РФ голова МЗС держави Сергій Лавров вкотре висловив пропагандистські тези РФ про начебто переслідування російськомовних в Україні та звинуватив державу в геноциді.

Водночас голова російської ФСБ Олександр Бортніков заявив, що силовики РФ захопили в полон "українського військового", який нібито збирався перетнути кордон Росії.

А сам Путін заявив, що ЗСУ нібито здійснюють на території "ЛДНР" ще одну "каральну операцію".

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