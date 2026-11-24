Перший візит Петера Мадяра в Україну: головні підсумки зустрічі із Зеленським / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський зустрівся з угорським прем’єром Петером Мадяром на Закарпатті.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, а також про це пишуть угорські ЗМІ.

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«Візит, який обовʼязково дасть позитивні результати. Вже є домовленості в політиці, енергетиці, інфраструктурі. Дякую», — лаконічно написав у соцмережах Зеленський.

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Мадяр своєю чергою запевнив, що угорський народ засуджує п’ятирічну агресію проти українського народу та від початку війни підтримує свого сусіда всіма можливими гуманітарними засобами.

«Цього разу ми також не приїхали з порожніми руками, ми привезли пожертву вартістю один мільярд форинтів (близько 135 млн грн), яка включає монітори для моніторингу пацієнтів, ліки, енергетичне обладнання, генератори та транспортні засоби», — сказав Петер Мадяр, стоячи поруч із президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, угорський уряд також вирішив створити соціальний фонд імені Ілони Зріні (угорська політична діячка 17 ст.) для угорців Закарпаття вартістю один мільярд форинтів, таким чином підтримуючи їхнє виживання, охорону здоров’я, освіту та культурне життя.

Мадяр також сказав, що вважає сьогоднішній день історичним, величезною можливістю, коли можна відкрити новий розділ у відносинах між двома країнами. Він також публічно висловив свою радість з того, що за кілька тижнів країнам нібито вдалося домовитися про 10 пунктів, які вимагав Будапешт для угорців Закарпаття.

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Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття з першим візитом до України на посаді очільника уряду. Ми писали, чому переговори на Закарпатті особливо важливі для Києва.

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