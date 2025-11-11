Від "Кварталу" до "Карлсона": хто такий Міндіч, як друг Зеленського став фігурантом справи НАБУ

Реклама

Бізнесмен, співвласник «Студії „Квартал 95“ Тимур Міндіч став ключовим фігурантом масштабного корупційного розслідування НАБУ у сфері енергетики та оборони. За даними джерел, саме він є «Карлсоном» з оприлюднених «плівок», який контролював схему розкрадання 100 млн дол. До цього бізнесмен протягом останніх років таємно навідувався до Офісу президента; влаштував у своїй квартирі святкування дня народження глави держави Володимира Зеленського та міг використовувати дружні зв’язки з президентом та керівником ОП Андрієм Єрмаком для вирішення важливих питань.

Детальніше про біографію Тимура Міндіча читайте на ТСН.ua.

Міндіч — 46-річний підприємець родом з Дніпра. Хоча його ім’я стало відомим широкому загалу лише нещодавно, він вже тривалий час належить до впливових дніпровських бізнесменів, залишаючись поза публічністю.

Біографія Тимура Міндіча

Тимур Міндіч народився наприкінці 1970-х у тодішньому Дніпропетровську в родині підприємців Михайла та Стелли Міндічів. Про його дитинство, юність та сім’ю відомо небагато. 2019 року близькі подарували бізнесмену на 40-річчя генеалогічне дослідження, що простежувало його родовід аж до шостого коліна. З дослідження випливає, що у Міндіча є старша на три роки сестра Любов. Батько помер 2006 року в Ізраїлі.

Про теперішні заняття матері, Стелли Міндіч, достеменно невідомо, хоча раніше Єврейська громада Дніпра називала її «активісткою свого жіночого руху».

Міндіч — зять російської бізнесвумен Алли Вербер

Міндіч є зятем покійної російської бізнесвумен у сфері моди Алли Вербер. Дружина Міндіча — Катерина Вербер — виросла в Канаді та Британії, навчалася у США, працювала в Росії, а згодом розвивала модний бізнес в Україні.

«Коли я вперше побачила Тимура, то одразу ж зрозуміла: ця людина послана моїй доньці Богом. У ньому є всі якості, які так цінуються у чоловіках нашої родини», — згадувала якось Алла.

Під час сватання, за словами Вербер, Міндіч подарував її доньці Катерині вінтажний годинник Rolex 60-х років.

Алла Вербер, Тимур Міндіч та його дружина Катерина / © INSTAGRAM | @VERBERALLA

Теща описувала зятя як людину, яка любить людей, урочистості, свята і «щоб все було розкішно».

«Їхні заручини уже були практично як весілля. Але він хотів дуже велике весілля і доклав до його організації величезні зусилля», — згадувала Алла.

Пара одружилася в Ізраїлі 2010 року — церемонія відбулася біля Стіни Плачу в Єрусалимі. Урочистості тривали чотири дні, а серед запрошених було близько пів тисячі гостей.

«Тимуру важливо було одружитися саме в Ізраїлі, адже його батько, коли помирав молодим там у шпиталі, сказав: „Мені боляче, що я на твоєму весіллі не буду“. Тимур відповів, що влаштує церемонію під ізраїльським небом: „І ти, тату, все побачиш“, — розповідала Вербер.

У подружжя троє дітей — доньки Мішель, Елізабет і син Майкл. Першу назвали на честь покійного батька Тимура — Михайла.

Весілля Тимура Міндіча та Катерини Вербер / © INSTAGRAM | @VERBERALLA

Екснаречений доньки Коломойського

До шлюбу з Катериною Вербер Міндіч мав стосунки з донькою українського бізнесмена Ігоря Коломойського — Анжелікою.

«Міндіч був колись „несостоявшимся женихом“ моєї доньки. Але розійшлись», — казав Коломойський 2019 року.

Він також називав Міндіча своїм партнером «у деяких не особливо важливих проєктах (типу девелоперських)». Коломойський зазначав, що саме цей бізнесмен свого часу познайомив його з Зеленським. Сам Міндіч і Зеленський це не коментували.

«Дивіться, Тимур в медіабізнесі дуже давно. Колись він працював навіть на „1+1“. Потім Ткаченко його звільнив, бо вони не спрацювалися. Він — самостійний бізнесмен, займається своєю справою, у нього різнобічні інтереси», — додавав Коломойський.

Тимур Міндіч та Ігор Коломойський під час матчу баскетбольних команд Дніпра та Одеси 2020 року / © Думская

Саме літаком компанії Міндіча 16 травня 2019 року бізнесмен повернувся до України після тривалої відсутності.

«(Ми прилетіли — ред.) на його літаку. Взагалі цим літаком користуються всі. Я можу дати по цьому літаку список пасажирів, які взагалі ним літали», — пояснював Коломойський.

Журналісти-розслідувачі також фіксували візити Міндіча до офісу Коломойського в Ізраїлі напередодні другого туру президентських виборів 2019 року.

«Я не фінансував (виборчу кампанію Зеленського — ред.) і Міндічу грошей на фінансування не давав. І він — наскільки мені відомо — теж особисто грошей не давав (на цю кампанію — ред.)», — заявляв Коломойський.

Міндіч також неодноразово відвідував бізнесмена у Швейцарії, зокрема на день народження 2018 року, але свої візити ніколи не коментував.

Зв’язки Міндіча із Зеленським

Міндіч є співвласником «Студії „Квартал 95“ та кіпрської компанії Green Family Ltd, до яких тривалий час мав стосунок Зеленський.

«Це — не більше ніж партнерство», — коментував 2019 року Коломойський.

Під час президентської кампанії Зеленський приїхав здавати аналізи на автомобілі, зареєстрованому на Міндіча.

29 січня 2021 року президент відсвяткував свій день народження у квартирі Міндіча на вулиці Грушевського, 9. Після розслідування журналістів це підтвердив і сам Зеленський.

«Пан Міндіч є комерційним директором „Студії „Квартал 95“ і був ним до мого президентства. Я піднявся на декілька поверхів вгору і зайшов. Так, був крутий сюрприз… Нас було десь біля 30 людей. Був увесь колектив зі своїми дружинами», — розповідав президент.

Міндіч та Офіс президента

У грудні 2019 року журналісти проєкту «Схеми» зафіксували, як, ймовірно, відбулася таємна зустріч тодішнього керівника ОП Андрія Богдана з Коломойським, на якій міг бути присутній і Міндіч.

2020 року Міндіча помітили тричі за тиждень в Офісі президента напередодні голосування за «антиколомойський» законопроєкт. Бізнесмен зустрічався з Єрмаком. Тоді він пояснював свої візити «недержавними справами», а пізніше — «допомогою у боротьбі з коронавірусом».

«Завжди одна компанія. Він займався кіновиробництвом, я займаюсь. Тому дуже дружні завжди стосунки. Були, є і, дай боже, будуть», — казав Міндіч.

Тимур Міндіч після візиту до Офісу президента у березні 2020 року / © "Схеми"

Своє знайомство з бізнесменом підтверджував і Єрмак:

«Ми познайомились в той період, коли я займався продюсуванням фільмів, а він співпрацював з каналом „1+1“…»

2021 року журналісти повідомили, що Міндіч був серед гостей ювілею Єрмака на державній дачі у Гуті, але ОП заперечив проведення вечірки.

Бізнес у кіновиробництві

2021 року журналісти Bihus.Info з’ясували, що перший помічник президента Сергій Шефір став співзасновником кінокомпанії «Некст Лайн Продакшн», серед партнерів якої були його брат Борис, сценарист Андрій Яковлєв і Міндіч.

Згодом журналісти повідомили, що юристка фірми Міндіча Юлія Дроздова стала власницею компанії «Кінокіт», яка отримувала мільйонні держпідряди від телеканалу «Рада». Дроздова заперечувала будь-який вплив Міндіча:

«Ні Тимур, ні жодна інша особа не має впливу на діяльність ТОВ „Кінокіт“.

«Фламінго» і Fire Point

2025 року The Kyiv Independent повідомив, що НАБУ перевіряє компанію Fire Point щодо можливого завищення цін на дрони для Міноборони. Журналісти зазначали, що представники компанії нібито пов’язані з Міндічем. У НАБУ спростували інформацію про перевірку Fire Point.

Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман у коментарі виданню ZN зазначав, що Міндіч не має жодного впливу на діяльність компанії та не є її співвласником. Саме підприємство займається виробництвом ударних дронів FP-1 і ракет «Фламінго». Втім, за словами Штілермана, після успішних випробувань дронів на полігоні Міндіч виявив інтерес до компанії та висловив бажання приєднатися до числа її акціонерів.

«Але з цього нічого не вийшло, бо ми йому відмовили. Це було ще навесні 2024 року», — пояснив головний конструктор, зазначивши, що Міндіч не є співвласником компанії.

Обшуки у Міндіча

У липні 2025 року «Українська правда» повідомила, що НАБУ і САП готують Міндічу підозру. Видання також інформувало, що він може стати фігурантом розслідуванння американського ФБР щодо відмивання коштів.

10 листопада кілька ЗМІ заявили, що правоохоронці прийшли до Міндіча з обшуками, а сам він залишив Україну.

За даними нардепа Ярослава Железняка, Міндіч є фігурантом справи про корупційну схему в енергетиці та обороні, у межах якої могли привласнити близько 100 млн дол. Зокрема, у відповідних «плівках» НАБУ фігурують «Професор» і «Карлсон» — за даними Железняка, це міністр юстиції Герман Галущенко та Міндіч відповідно.

Офіційно сторони ситуацію не коментували.

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Щодо Зеленського, то 10 листопада він у зверненні заявив:

«Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути…»